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السعودية تحظر استيراد الدواجن والبيض من موربيهان الفرنسية

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دواجن مجمدة
دواجن مجمدة
اقتصاد السعودية

السعودية تحظر استيراد الدواجن والبيض من موربيهان الفرنسية

بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة

دبي - العربية.نت

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فرضت السعودية حظراً مؤقتاً على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من إحدى المناطق الفرنسية.

وأبلغت غرفة الرياض مشتركيها بفرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة موربيهان (Morbihan) بجمهورية فرنسا.

وجاء ذلك بعد صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في منطقة موربيهان (Morbihan) بجمهورية فرنسا، نقلاً عن صحيفة "الرياض".

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