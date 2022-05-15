.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السلطات الكوبية تقر بنقص الأدوية وتمدد إعفاء ضريبياً على استيرادها

  • الخط
كوبا
كوبا
اقتصاد

السلطات الكوبية تقر بنقص الأدوية وتمدد إعفاء ضريبياً على استيرادها

المجتمع الكوبي يغلب عليه المسنون

هافانا - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أقرت السلطات الصحية في كوبا، السبت، بوجود صعوبات في تصنيع الأدوية في الجزيرة تسببت بنقص كبير، بينما مددت الجمارك الإعفاء الضريبي على واردات المنتجات الصحية للاستهلاك الشخصي.

وردا على استجواب لجنة برلمانية، قال رئيس مجموعة الأدوية الحكومية "بيو كوبا فارما" إدواردو مارتينيز دياز إن فرقه تعمل "بشكل مكثف لحل العديد من أوجه القصور"، مقرا بأن الأمر "لن يكون فوريا".

والنظام الصحي عام في الجزيرة الكاريبية، والمجتمع الكوبي يغلب عليه المسنون.

إيلون ماسك: صفقة "تويتر" معلقة مؤقتاً بسبب الحسابات الوهمية  اقتصاد تويتر إيلون ماسك: صفقة "تويتر" معلقة مؤقتاً بسبب الحسابات الوهمية 

وأشار مارتينيز دياز إلى أنه "حتى نيسان/أبريل، فُقد 143 دواء في مقاطعة واحدة أو أكثر". وأوضح المسؤول أنه بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعانيها الجزيرة، كان لا بد من "تأجيل" تصنيع بعض الأدوية.

ومن أسباب الصعوبات "عدم توافر المواد الأولية والمعدات اللازمة (94%)، وتوقف المصانع بسبب أعطال أو للصيانة (6%)".

كما أشار إلى "نقص التمويل ومشاكل السداد للموردين وانقطاع الإمدادات بسبب الحظر الأميركي" المفروض منذ عام 1962.

في الأثناء، أعلنت الجمارك أنها مددت لستة أشهر حتى كانون الأول/ديسمبر، إلغاء الضرائب على الأدوية والمواد الغذائية ومنتجات النظافة التي يجلبها المسافرون في أمتعتهم والمخصصة للاستخدام الشخصي بدون قيد كميّ.

ويسرى هذا الإجراء منذ حزيران/يونيو 2021.

تمر الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة بأسوأ أزمة اقتصادية منذ نحو ثلاثة عقود بسبب تراجع السياحة نتيجة تفشي كوفيد وتشديد الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله
اكتشف المزيد