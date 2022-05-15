رئيس الوزراء المصري يتوقع التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد في غضون شهر
مدبولي: الأموال الساخنة التي خرجت منذ بداية العام تصل إلى 20 مليار دولار
توقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد في غضون شهر.
وقال مدبولي: "نتفاوض مع صندوق النقد الدولي حاليا ونتحرك بخطوات سريعة وخلال شهور قليلة سيكون البرنامج الجديد قيد التنفيذ".
وفي مارس، قالت مصر إنها تجري محادثات مع الصندوق حول تمويل محتمل، بالإضافة إلى مساعدة فنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الأموال الساخنة التي خرجت منذ بداية العام من مصر، تصل إلى 20 مليار دولار، وأضاف: "في المقابل نجحنا في الحصول على استثمارات وودائع من دول الخليج بقيمة 12 مليار دولار".
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قالت في لقاء خاص مع "العربية"، إن مصر اتخذت إجراءات مناسبة للحد من الضغوطات الخارجية والتراجع في الاحتياطيات.
وأضافت غورغييفا، على هامش القمة العالمية للحكومات التي انعقدت في دبي: "يجري العمل حاليا على برنامج جديد لحماية الشريحة الفقيرة من أسعار الغذاء والطاقة".
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