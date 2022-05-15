مصر تشتري 1.75 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم

قال مسؤول في وزارة الزراعة المصرية لرويترز، اليوم الأحد، إن مصر اشترت نحو 1.75 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي.

وأضاف عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات في وزارة الزراعة أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، حصدت 1.5 مليون فدان من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد.

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وفي وقت سابق، قال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار، إن مصر تجري محادثات مع مسؤولين هنود للحصول على إعفاء من قرار الهند حظر تصدير القمح.

وأضاف العطار أن هناك محادثات جارية بين القاهرة ونيودلهي على أعلى المستويات لتكون مصر جزءا من استثناءات هذا القرار، مضيفا أن هناك اتصالا مستمرا مع السفير المصري لدى نيودلهي.

وحظرت الهند صادرات القمح السبت بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بتصدير القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي".

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية في أبريل/نيسان أنها وافقت على الهند كمصدر لإمدادات القمح، إذ تسعى القاهرة إلى بدائل تحل محل المشتريات التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعمل مصر على تنويع مصادر مشترياتها، وتجري محادثات مع فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة. وقال العطار في وقت سابق اليوم، إن مصر تدرس أيضا استيراد قمح من باكستان والمكسيك.