معدل التضخم السنوي بالسعودية يرتفع 2.3% في شهر أبريل
متأثراً بارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" لشهر أبريل 2022، بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021، وهو أعلى من شهر مارس الماضي البالغ 2%.
وأرجعت الهيئة الارتفاع في بيان لها، إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%.
وذكرت أن قطاع النقل تأثر بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 9.5%، وأسعار شراء المركبات بنسبة 4.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أبريل 2022، نظراً لوزنه النسبي في المؤشر البالغ 13%.
وسجل قطاع الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 4.3% متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6% والتي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.5% وأسعار الخضار بنسبة 13.5%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل 2022، ارتفاع طفيف بنسبة 0.4% مقارنة بشهر مارس 2022، وتأثر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.7%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.8%.
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