ميزانية السعودية.. الإيرادات النفطية ترتفع 58% في الربع الأول من 2022

أظهرت بيانات الميزانية السعودية، ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 58% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 183.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 116.6 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى نحو 94.26 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 88.19 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، بارتفاع 7%.

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ودعم ذلك من زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 36% إلى 277.96 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقابل 204.76 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

وارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى 4.11 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقابل 3.22 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بزيادة 28%.

وبلغت الضرائب على السلع والخدمات نحو 60.42 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقابل 53.67 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بزيادة 13%.

وزادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 26% في الربع الأول من 2022، إلى 5.06 مليار ريال، مقابل 4.02 مليار ريال في الربع الأول من 2021.