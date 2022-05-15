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ميزانية السعودية.. الإيرادات النفطية ترتفع 58% في الربع الأول من 2022

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وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

ميزانية السعودية.. الإيرادات النفطية ترتفع 58% في الربع الأول من 2022

وبلغت الإيرادات غير النفطية 94.26 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الميزانية السعودية، ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 58% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 183.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 116.6 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى نحو 94.26 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 88.19 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، بارتفاع 7%.

ودعم ذلك من زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 36% إلى 277.96 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقابل 204.76 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

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وارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى 4.11 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقابل 3.22 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بزيادة 28%.

وبلغت الضرائب على السلع والخدمات نحو 60.42 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقابل 53.67 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بزيادة 13%.

وزادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 26% في الربع الأول من 2022، إلى 5.06 مليار ريال، مقابل 4.02 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

إيرادات الميزانية السعودية خلال الربع الأول
إيرادات الميزانية السعودية خلال الربع الأول
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