ميزانية السعودية تحقق أعلى فائض فصلي في أكثر من 6 سنوات

كشفت أرقام الميزانية السعودية في الربع الأول من 2022، عن تحقيق فائض 57.5 مليار ريال مليار ريال.

ويعتبر الفائض المحقق في الربع الأول من 2022، أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت الوزارة بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي منذ مطلع 2016، أي قبل نحو 6 سنوات.

مادة اعلانية

يذكر أن الميزانية التقديرية العامة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، تتضمن فائضا يصل إلى نحو 90 مليار ريال.

ودعم ارتفاع أسعار النفط تحقيق فائض كبير في الربع الأول من العام الجاري.

وأعلنت عملاق النفط السعودي "أرامكو" نتائجها اليوم الأحد حيث حققت نموا في أرباحها الفصلية بنسبة 81.7% في الربع الأول من 2022 إلى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2021. فيما نمت أرباح الشركة على أساس فصلي بنسبة 21.9%، حيث كانت في الربع السابق 121.4 مليار ريال.