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مصر: قرار الهند حظر صادرات القمح لا يسري علينا

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داخل إحدى صوامع الغلال في القاهرة (رويترز)
داخل إحدى صوامع الغلال في القاهرة (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر: قرار الهند حظر صادرات القمح لا يسري علينا

الهند حظرت صادرات القمح بعد موجة حر قلصت الإنتاج ورفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي

القاهرة - رويترز، العربية.نت

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قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الأحد، إن قرار حظر صادرات القمح الذي اتخذته الهند لا يسري على بعض الحكومات منها الحكومة المصرية.

وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند.

لكن الهند حظرت صادرات القمح أمس السبت، بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

من ناحية أخرى، قال وزير التموين المصري، إن كلا من روسيا وأوكرانيا أوفتا بجميع عقود توريد القمح مع مصر، وإنه جارٍ التفاوض مع الهند وكازاخستان وفرنسا وأستراليا لاستيراد القمح، مضيفاً: "لكن لا نحتاج لذلك الآن خلال فترة الحصاد المصري".

وقال أيضاً إن مجلس الوزراء المصري وافق على إعطاء هيئة السلع التموينية السلطة لعمل اتفاقيات مباشرة مع موردين أو حكومات.

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