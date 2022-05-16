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السعودية تمدد فترة وديعة مالية لدى البنك المركزي اليمني

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البنك المركزي اليمني
اقتصاد اليمن

السعودية تمدد فترة وديعة مالية لدى البنك المركزي اليمني

المالية السعودية: جرى التباحث مع اليمن حول الوديعة التي أعلن عنها في أبريل 2022

دبي - العربية.نت

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وقع مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب، اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة السعودية التي سبق إيداعها عام 2018 لدى البنك المركزي اليمني.

وأكد الرشيد أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق.

وأضاف الرشيد أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، مما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين. كما جرى التباحث حول الوديعة التي أعلن عنها في أبريل 2022، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت المملكة قدمت وديعة إلى اليمن بقيمة 2 مليار دولار لدعم العملة المحلية والمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد.

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