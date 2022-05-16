العاصفة الترابية توقف حركة الملاحة في موانئ بـ الكويت والعراق

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية توقف العمليات البحرية بسبب العاصفة الترابية، فيما قالت الحكومة الكويتية إنها أوقفت حركة الملاحة البحرية مؤقتا في 3 موانئ بسبب العاصفة الترابية.

وأغلقت المطارات والإدارات العامة وعلّقت الامتحانات في الجامعات والمدارس ودخل نحو ألفي شخص المستشفيات، بسبب عاصفة ترابية جديدة ضربت العراق بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي ترزح تحت وطأتها البلاد منذ نحو شهر.

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كانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، قد أعلنت اليوم الاثنين توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا، قبل أن تعلن عودة الحركة إلى طبيعتها في وقت لاحق.

وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، إن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.

وأفاد بأن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا".