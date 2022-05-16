انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي - التايلندي في الرياض

انطلقت في الرياض اليوم أعمال منتدى الاستثمار السعودي - التايلندي، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، ونائب رئيس الوزراء التايلاندي وزير الشؤون الخارجية، ومشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والتايلاندية، إضافة إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وتتضمن أعمال المنتدى جلسات متخصصة لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة.

مادة اعلانية

ويتخلل المنتدى جلسات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الواعدة للمستثمرين.