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انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي - التايلندي في الرياض

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اقتصاد السعودية

انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي - التايلندي في الرياض

بحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين

دبي - العربية.نت

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انطلقت في الرياض اليوم أعمال منتدى الاستثمار السعودي - التايلندي، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، ونائب رئيس الوزراء التايلاندي وزير الشؤون الخارجية، ومشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والتايلاندية، إضافة إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وتتضمن أعمال المنتدى جلسات متخصصة لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة.

ويتخلل المنتدى جلسات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الواعدة للمستثمرين.

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