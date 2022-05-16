الفالح: الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للسعودية ستتضاعف 20 مرة حتى 2030

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن فرص الاستثمار للقطاع الخاص في المملكة ستتجاوز 3.2 تريليون ريال حتى نهاية العقد، مضيفا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة ستتضاعف 20 مرة مقارنة مع مستويات اليوم.

وأضاف الفالح في كلمته على هامش منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستضاعف أحجام الاستثمار ثلاث مرات حتى عام 2030 من مستوى مرتفع اليوم.

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وأوضح الوزير أن السعودية تسعى لأن تصبح إحدى أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول 2030.

وأشار إلى أن المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، عملت على تطوير بيئة الأعمال من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات تجاوزت الـ 500 إصلاح بما فيها سن الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية.

‎وشهدت أعمال المنتدى توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين، منها أربع مذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار والجانب التايلاندي، إضافة إلى مذكرة تفاهم لهيئة تطوير بوابة الدرعية وواحدة لاتحاد الغرف السعودية بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإحدى شركات القطاع الخاص مع الجانب التايلاندي، حيث تهدف توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة ومملكة تايلاند، من خلال التعاون المشترك والاستثمار في مجالات البتروكيماويات والنفط والغاز والسياحة والضيافة، مما يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بينهما.

وتخلل المنتدى جلسات حوارية تناولت جملة من الموضوعات، بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول للفرص الاستثمارية، وربط فرص الاستثمار النوعية بالشركات السعودية والتايلاندية، إضافة إلى تعزيز وتطوير التعاون في المجالات والمشاريع كافة، كما اشتملت أعمال المنتدى على اجتماعات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلاند.

يذكر أن المنتدى يأتي ضمن جهود تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين ويستشرف آفاق الفرص الاستثمارية والتجارية في جميع المجالات، حيث شهد حضوراً كبيراً من المستثمرين والشركات الريادية السعودية والتايلاندية.