غولدمان ساكس يخفض توقعات النمو للاقتصاد الأميركي في 2022 و 2023

خفض بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.4% للعام الحالي و1.6% في العام المقبل، وذلك انخفاضاً من 2.6% و2.2% على التوالي في توقعات سابقة.

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة البنك Lloyd Blankfein إنه يجب على الولايات المتحدة أن تستعد للركود، حيث إن هناك مسارا ضيقا لتجنّبه.

مادة اعلانية

وأضاف: "هناك مخاطر عالية جداً إذا لم تستعد الشركات والمستهلكون لذلك".