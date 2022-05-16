اقتصاد أميركا
غولدمان ساكس يخفض توقعات النمو للاقتصاد الأميركي في 2022 و 2023
رئيس مجلس إدارة البنك: الاقتصاد الأميركي سيواجه ركوداً ومخاطر عالية
خفض بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.4% للعام الحالي و1.6% في العام المقبل، وذلك انخفاضاً من 2.6% و2.2% على التوالي في توقعات سابقة.
في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة البنك Lloyd Blankfein إنه يجب على الولايات المتحدة أن تستعد للركود، حيث إن هناك مسارا ضيقا لتجنّبه.
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وأضاف: "هناك مخاطر عالية جداً إذا لم تستعد الشركات والمستهلكون لذلك".
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