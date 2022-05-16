.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غولدمان ساكس يخفض توقعات النمو للاقتصاد الأميركي في 2022 و 2023

  • الخط
غولدمان ساكس
غولدمان ساكس
اقتصاد أميركا

غولدمان ساكس يخفض توقعات النمو للاقتصاد الأميركي في 2022 و 2023

رئيس مجلس إدارة البنك: الاقتصاد الأميركي سيواجه ركوداً ومخاطر عالية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خفض بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.4% للعام الحالي و1.6% في العام المقبل، وذلك انخفاضاً من 2.6% و2.2% على التوالي في توقعات سابقة.

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة البنك Lloyd Blankfein إنه يجب على الولايات المتحدة أن تستعد للركود، حيث إن هناك مسارا ضيقا لتجنّبه.

وأضاف: "هناك مخاطر عالية جداً إذا لم تستعد الشركات والمستهلكون لذلك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟ عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟
اكتشف المزيد