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مصدر سعودي مسؤول: مشروع نيوم يخضع بالكامل لسيادة وأنظمة السعودية

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مدينة أوكساغون في نيوم
مدينة أوكساغون في نيوم
السعودية

مصدر سعودي مسؤول: مشروع نيوم يخضع بالكامل لسيادة وأنظمة السعودية

نفى المصدر السعودي جملةً وتفصيلاً التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم

دبي - قناة العربية

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صرح مصدر مسؤول بأن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية.

ونفى المصدر جملةً وتفصيلاً التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم أندرو ماكفوي بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل، أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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ونوه المصدر إلى أن مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالمياً.

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