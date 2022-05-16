3.3 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مارس

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022، نحو 3.3 مليار دولار، بمعدل زيادة بلغ 12.8% على أساس سنوي، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.

كما ارتفعت التحويلات بمعدل 44.4% مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2022) حين سجلت نحو 2.3 مليار دولار.

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بذلك تسجل الفترة التراكمية يوليو/مارس 2021/2022 ارتفاعاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 1.1% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 23.6 مليار دولار.

وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن تنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بوتيرة أسرع هذا العام بواقع 8%، مقارنة بنمو قدره 6.4% العام الماضي.

ووفق التقرير، فإن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج سترتفع بسبب "التجاوب الإيثاري" من جانب المهاجرين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي بالخارج، والذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ، لكنه سيظل داعما للتحويلات.

وكانت مصر واحدة من أكبر وجهات التحويلات من الخارج العام الماضي، حيث تلقت تحويلات بما يقرب من 31.5 مليار دولار.