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أميركا تدعم المساعي الأممية لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية

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روسيا و أوكرانيا

أميركا تدعم المساعي الأممية لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية

رغم استمرار الحرب

دبي - العربية.نت

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قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية رغم استمرار الحرب، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأضافت السفيرة للصحافيين أمس الاثنين: "تحدث إلينا بشأن خططه ومناقشاته مع الأوكرانيين والروس حيال هذه القضية".

وبعد زيارته لموسكو وكييف في أواخر الشهر الماضي، قال غوتيريش إنه مصمم على المساعدة في إعادة الإنتاج الزراعي لأوكرانيا وإنتاج الأغذية والأسمدة في روسيا وروسيا البيضاء إلى الأسواق العالمية رغم استمرار الحرب.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن غوتيريش طلب من روسيا السماح بشحن بعض الحبوب الأوكرانية مقابل تحركات للمساعدة في تسهيل صادرات روسيا وروسيا البيضاء من أسمدة البوتاسيوم. وأشارت السفيرة الأميركية إلى عدم وجود عقوبات أميركية على المنتجات الزراعية الروسية.

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