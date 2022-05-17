اقتصاد السودان
التضخم السنوي بالسودان يتباطأ إلى 220.71% في أبريل
مقابل 263.16% في مارس
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 220.71% في أبريل/نيسان، من 263.16% في مارس/آذار. وفق رويترز.
وتقفز معدلات التضخم في السودان لمستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية (الجنيه) وصعود الدولار.
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وفي مارس الماضي، حدد بنك الخرطوم السوداني سعر صرف 530 جنيها سودانيا للدولار، بانخفاض 19% عن السعر السابق.
ويأتي التغيير بعد أن قالت السلطات السودانية، إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.
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