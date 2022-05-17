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التضخم السنوي بالسودان يتباطأ إلى 220.71% في أبريل

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اقتصاد السودان

التضخم السنوي بالسودان يتباطأ إلى 220.71% في أبريل

مقابل 263.16% في مارس

دبي - العربية.نت

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قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 220.71% في أبريل/نيسان، من 263.16% في مارس/آذار. وفق رويترز.

وتقفز معدلات التضخم في السودان لمستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية (الجنيه) وصعود الدولار.

وفي مارس الماضي، حدد بنك الخرطوم السوداني سعر صرف 530 جنيها سودانيا للدولار، بانخفاض 19% عن السعر السابق.

ويأتي التغيير بعد أن قالت السلطات السودانية، إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.

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