مصرف لبنان
المركزي اللبناني يواصل بيع الدولار بسعر منصة صيرفة دون تعديل
ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية
قال مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء إنه سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء الدولار بسعر منصة صيرفة التي يديرها، وذلك ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية.
وذكر بيان للبنك إن عمليات الشراء التي بدأت في يناير/كانون الثاني يمكن أن تتم كالمعتاد ودون تعديل.
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وتعرضت تلك السياسة لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار الأميركي لدعم العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019، نقلاً عن رويترز.
ووصل سعر العملة إلى 30 ألف ليرة للدولار اليوم الثلاثاء بانخفاض عدة آلاف من الليرات منذ انتخابات الأحد.
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