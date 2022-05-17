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المفوضية الأوروبية: نعمل على تعزيز تجارة أشباه الموصلات مع الهند واليابان

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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،(أرشيفية-رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
اقتصاد أوروبا

المفوضية الأوروبية: نعمل على تعزيز تجارة أشباه الموصلات مع الهند واليابان

تتطلب هذه الصناعة استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات

دبي - العربية.نت

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن العمل جارٍ على تعزيز التجارة بمجال أشباه الموصلات مع الهند واليابان.

تواجه الشركات المصنعة للسيارات وشركات التكنولوجيا العملاقة منذ أشهر أزمة سببها الصعوبات في التزود بأشباه الموصلات المعروفة بالـ Semiconductors، والتي تشمل الرقائق التي تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتقاط البيانات وتخزينها.

فقد أجبرت العديد من الشركات المصنعة للسيارات في العالم بما فيها "فورد" و"جنرال موتورز"، على إغلاق بعض مصانعها وتخفيض إنتاجها نتيجة أزمة إمدادات الرقائق الإلكترونية.

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وتدخل هذه المكونات في صناعة العديد من الأجهزة التي نستخدمها يوميا، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومشغّلات ألعاب الفيديو والسيارات.

تتطلب هذه الصناعة استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات، كما أنه يستغرق بناء مرافق تصنيع أشباه الموصلات سنوات عدة.

وتعتبر Intel و Samsung و TSMC من أكبر الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية، إذ تمتلك أكثر المصانع تقدما في هذا المجال بتكلفة تبلغ أكثر من 20 مليار دولار لبناء المصنع الواحد.

هذا، وواجه مصنعو الرقائق الإلكترونية زيادة مفاجئة في الطلب لتجهيز المنتجات الإلكترونية، وسط ارتفاع الطلب على أجهزة الكمبيوتر ومشغلات الألعاب الإلكترونية في ظل أزمة كورونا وما واكبها من عمل عن بعد وحجر منزلي.

إلا أن سوق أشباه الموصلات كانت بالأساس تحت الضغط بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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