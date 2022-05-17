انخفاض معدل البطالة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ العام 1974

أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العام 1974 إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بأن يظل ثابتا عند 3.8%.

وارتفع متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة حتى مارس مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، وهو أعلى من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لنمو الأجور والذي بلغ 4.1%.