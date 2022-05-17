اقتصاد بريطانيا
انخفاض معدل البطالة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ العام 1974
إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام
أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العام 1974 إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بأن يظل ثابتا عند 3.8%.
وارتفع متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة حتى مارس مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، وهو أعلى من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لنمو الأجور والذي بلغ 4.1%.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
لماذا تريد بريطانيا إلغاء الاتفاق الذي ينظم حركة البضائع مع أيرلندا؟ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها بعدما بلغت أدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع، مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين ... أسواق العربية 1230
-
أزمة الغلاء تشتد في بريطانيا وتهدد بجر مزيد من الناس نحو هوة الفقروسط أقوى تضخم في ثلاثة عقود قصص اقتصادية
-
عقارات بريطانيا بانتظار موجة هبوط بعد ارتفاع أسعار الفائدةهذا الهبوط قد يستمر لسنوات قادمة الأسواق العقارية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية