تونس تستأنف تصدير الفوسفات لأول مرة منذ 11 عاما

قال مسؤول بارز بشركة الفوسفات الحكومية التونسية اليوم الثلاثاء إن تونس تتوقع تصدير أكثر من 300 ألف طن من الفوسفات هذا العام نتيجة زيادة كبيرة في الطلب العالمي وتسعى لتصدير 600 ألف طن على الأقل العام المقبل.

وأضاف المسؤول أن تونس التي تستأنف تصدير الفوسفات لأول مرة منذ 11 عاما تشهد طلبا من البرازيل وتركيا وباكستان وإندونيسيا وفرنسا.

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تحوّلت تونس من مُنتجة للفوسفات إلى مستهلكة له حيث تراكمت الخسائرُ المالية التي تكبّدتها شركة فوسفات قفصة خلال الفترة من 2011 الى 2019 لتبلغ 603 ملايين دينار.

وأدى غياب الاستثمارات وارتفاع معدل البطالة وعدم توفر الخدمات والبنى التحية وارتفاع نسبة التلوث جراء مناجم الفوسفات دفعت بالعمال والناس للاحتجاج والإضراب، في أكثر من منطقة، للمطالبة بحلول جذرية لهذه المشاكل.