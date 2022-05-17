مبيعات التجزئة الأميركية تنتعش بقوة في أبريل

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية انتعاشا كبيرا في أبريل، إذ اشترى المستهلكون السيارات مع تحسن المعروض، ولم تظهر أي علامات على تراجع الطلب على الرغم من ارتفاع التضخم.

قالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.9% الشهر الماضي. وعُدلت البيانات الخاصة بشهر مارس صعودا لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 1.4% بدلا من 0.7% كما ورد سابقا.

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وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.9%، مع تقديرات تراوحت بين 0.2% في حدها الأدنى و 2% كحد أقصى. وتعكس الزيادة في الشهر الماضي الطلب القوي وارتفاع الأسعار.

تتكون مبيعات التجزئة في الغالب من السلع، ولا تُعدل على أساس التضخم، الذي يبدو أنه بلغ ذروته في أبريل. والمطاعم والحانات هي الفئة الخدمية الوحيدة في التقرير.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 1% في أبريل. وعُدلت بيانات مارس صعودا لتظهر زيادة ما تسمى مبيعات التجزئة الأساسية 1.1% بدلا من 0.7% مثلما ورد سابقا.

تتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بصورة وثيقة مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير الانتعاش القوي في مبيعات التجزئة الأساسية الشهر الماضي إلى أن إنفاق المستهلكين بدأ بداية قوية في الربع الثاني، وهو رأي تدعمه بيانات بطاقات الائتمان والخصم المباشر من العديد من البنوك التي تُظهر زيادة الإنفاق على السفر والترفيه.