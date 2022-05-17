اقتصاد مصر
وزير التموين المصري: اتفاق لشراء 500 ألف طن قمح من الهند لم يتم توقيعه حتى الآن
قال إن أي اتفاقات لشراء القمح من الهند لن تتأثر بأي إعلان من نيودلهي لحظر الصادرات
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الثلاثاء إن اتفاقا مع الهند لشراء 500 ألف طن من القمح لم يتم توقيعه حتى الآن.
وكان الوزير قد أبلغ رويترز في وقت سابق هذ الأسبوع أن الحكومة المصرية وافقت على شراء نصف مليون طن من القمح من الهند.
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وقال أيضا إن أي اتفاقات لشراء القمح من الهند لن تتأثر بأي إعلان من نيودلهي لفرض حظر على الصادرات.
وتواجه مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تحديا في تأمين إمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما ترتب عليه من ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل إمدادات قادمة من البحر الأسود والتي تزايد اعتماد القاهرة عليها في السنوات القليلة الماضية بسبب انخفاض سعرها نسبيا.
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