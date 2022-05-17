اقتصاد أميركا
أميركا تعتزم تشديد عقوبات انتهاك روسيا والصين قواعد التصدير
التغييرات المحتملة تشمل فرض غرامات إضافية على الشركات
تخطط الولايات المتحدة الأميركية لزيادة العقوبات على الشركات التي تنتهك القواعد التي تحد من تصدير المنتجات التي تهدد الأمن القومي.
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تركز مؤخراً على دول من بينها روسيا والصين، بحسب مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
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وتشمل التغييرات المحتملة فرض غرامات إضافية على الشركات التي تنتهك القواعد والإفصاح العلني المبكر عن الاتهامات المتعلقة بانتهاك القواعد، والمزيد من الإقرار بالمخالفات في حالة التسوية مع الشركات دون محاكمة.
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