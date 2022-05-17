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"رويترز": 300 ألف طن قمح اشترتها مصر لا تزال عالقة في أوكرانيا

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قمح مصر اقتصاد
تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم
اقتصاد مصر

"رويترز": 300 ألف طن قمح اشترتها مصر لا تزال عالقة في أوكرانيا

كانت للتسليم في فبراير ومارس

دبي - العربية.نت

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قال أربعة تجار إنه لم يتم بعد شحن حوالي 300 ألف طن من القمح الأوكراني طلبت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر شراءها للتسليم في فبراير ومارس الماضيين، مع وجود شحنة عالقة في ميناء وأربعة أخرى لم يتم تحميلها بعد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التجار ومسؤولون، أن الهيئة عرضت على التجار تمديدا من أجل تسليم الشحنات.

وتعتمد مصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على شحنات قمح البحر الأسود التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

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وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قال الأحد الماضي، إن قرار حظر صادرات القمح الذي اتخذته الهند لا يسري على بعض الحكومات منها الحكومة المصرية.

وكشف أن الحكومة المصرية اتفقت مع الهند على شراء نصف مليون طن من القمح.

وحظرت الهند صادرات القمح، بعد قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

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