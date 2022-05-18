"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد السعودية 10% هذا العام

توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس، أن يسجل اقتصاد السعودية نموا بـ10% في العام الحالي.

تأتي هذه التوقعات على خلفية أرقام نمو الاقتصاد السعودي للربع الأول والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 9.6% على أساس سنوي، في أفضل قراءة للنمو منذ العام 2011.

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وترى "كابيتال إيكونوميكس" أن هذا الأداء القوي للاقتصاد سيستمر بقية 2022، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بتبني سياسة مالية أكثر مرونة.

وبحسب ما ذكرته الشركة البريطانية، فإن إنتاج المملكة من النفط وصل إلى 10.35 مليون برميل يوميا في إبريل، ما يترجم بزيادة تفوق 27% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة لزيادة الإنتاج منذ مارس من عام 2003.