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مصرف لبنان المركزي يمدد بيع الدولار دون سقف للبنوك حتى نهاية يوليو

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مصرف لبنان

مصرف لبنان المركزي يمدد بيع الدولار دون سقف للبنوك حتى نهاية يوليو

عبر منصة صيرفة التابعة له

بيروت - رويترز

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قال مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية يوليو/تموز.

كان البنك قد قال أمس الثلاثاء، إن عمليات الشراء، التي بدأت في يناير/كانون الثاني، يمكن أن تتم كالمعتاد ودون تعديل، وذلك ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.

وتعرضت تلك السياسة لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار الأميركي لدعم العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019، نقلاً عن رويترز.

ووصل سعر العملة إلى 30 ألف ليرة للدولار أمس الثلاثاء بانخفاض عدة آلاف من الليرات منذ انتخابات الأحد.

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