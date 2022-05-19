اتساع العجز التجاري الياباني وسط ارتفاع تكاليف الواردات

ارتفعت الصادرات اليابانية بأكثر من 10% للشهر الثالث على التوالي في أبريل، مدعومة بالطلب الأميركي، لكن ارتفاع تكاليف السلع العالمية أدى إلى تضخم فاتورة الواردات في البلاد إلى مستوى قياسي، مما زاد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، اليوم الخميس، أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 12.5% في أبريل، مقارنة معها قبل عام، بقيادة شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة، ومقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لـ"رويترز" بزيادة بنسبة 13.8%.

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جاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 14.7% في مارس.

وارتفعت الواردات بنسبة 28.2% في عام حتى أبريل، مقابل متوسط التقديرات بزيادة قدرها 35%، حيث ساعد ضعف الين على تعزيز أسعار السلع العالمية المرتفعة بالفعل.

ونتج عن ذلك عجز تجاري قدره 839.2 مليار ين (6.54 مليار دولار)، وهو أقل من متوسط التقديرات بعجز قدره 1.150 تريليون ين.

وحذر محللون من مخاطر التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف على الاقتصاد الهش، مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب عوامل خارجية، وليس الطلب المحلي.