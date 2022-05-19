احتياطي مصر من زيت الطعام يكفي لمدة 5- 6 أشهر
لديها احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي لمدة من 7- 8 أشهر
قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الخميس، إن البلاد لديها احتياطي استراتيجي من زيت الطعام يكفي لمدة 5- 6 أشهر.
وأضاف البيان أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي لمدة من 7- 8 أشهر.
ووصلت أسعار زيوت الطعام إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس بسبب نقص الإمدادات العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلّقت إندونيسيا الشهر الجاري صادراتها من زيت النخيل التي تعد أكبر دولة منتجة له في العالم، لمواجهة النقص في زيوت الطهي وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.
وتؤمن إندونيسيا نحو 60% من إنتاج زيت النخيل العالمي والذي يستهلك ثلثاه في السوق المحلية. وقد صدرت 34.2 مليون طن العام الماضي من زيوت الطعام إلى جانب مجموعة واسعة من السلع الأخرى من مستحضرات التجميل إلى المواد الغذائية.
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