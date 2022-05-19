ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أميركا رغم وفرة الوظائف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن سوق العمل لا تزال تشهد نقصا في العمالة، مع تسجيل عدد الأميركيين على قوائم العاطلين عن العمل في أوائل مايو ‬‬أدنى مستوى منذ العام 1969.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى زادت 21 ألفا إلى 218 ألف طلب في وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 14 مايو، وهو أعلى مستوى منذ يناير.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 200 ألف طلب خلال الأسبوع.

وكان نقص العمالة سمة مميزة في اقتصاد أميركا خلال الجائحة، ولا يزال معضلة بعيدة عن الحل. ففي فبراير الماضي، كان لدى الشركات الأميركية 11.3 مليون فرصة عمل لشغلها.