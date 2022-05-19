"ويلز فارغو": ركود الاقتصاد الأميركي أصبح سيناريو التوقعات الأساسي

خفض معهد "ويلز فارغو" Wells Fargo للاستثمار توقعاته لمؤشر ستاندرد آند بورز للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع، حيث خفضها هذه المرة بـ300 نقطة.

وأكد المعهد أن سيناريو الركود أصبح هو سيناريو الأساس في توقعاته حيال الأداء الاقتصادي الأميركي.

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وبذلك يتوقع معهد "ويلز فارغو" أن ينخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 7.7% للعام بأكمله، لكن هذا يمثل مكاسب تصل إلى 12% من المستويات الحالية.

وكانت بورصة وول ستريت، أغلقت على هبوط حاد، أمس الأربعاء، حيث هوت كل المؤشرات بنسب اقتربت من 5%، وخسرت تارغت حوالي ربع القيمة السوقية لأسهمها، وهو ما يبرز القلق بشأن الاقتصاد الأميركي بعد أن أصبحت شركات التجزئة أحدث ضحية لقفزات الأسعار.

وسجل "ستاندرد آند بورز" 500 القياسي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ يونيو 2020، وفقا لـ"رويترز".