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"ويلز فارغو": ركود الاقتصاد الأميركي أصبح سيناريو التوقعات الأساسي

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اقتصاد أميركا

"ويلز فارغو": ركود الاقتصاد الأميركي أصبح سيناريو التوقعات الأساسي

خفّض توقعاته لمؤشر S&P للمرة الثانية في 3 أسابيع

دبي - العربية.نت

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خفض معهد "ويلز فارغو" Wells Fargo للاستثمار توقعاته لمؤشر ستاندرد آند بورز للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع، حيث خفضها هذه المرة بـ300 نقطة.

وأكد المعهد أن سيناريو الركود أصبح هو سيناريو الأساس في توقعاته حيال الأداء الاقتصادي الأميركي.

وبذلك يتوقع معهد "ويلز فارغو" أن ينخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 7.7% للعام بأكمله، لكن هذا يمثل مكاسب تصل إلى 12% من المستويات الحالية.

مسؤول بالفيدرالي الأميركي يتوقع رفع الفائدة نصف نقطة مئوية في يونيو ويوليو اقتصاد الفيدرالي الأميركي مسؤول بالفيدرالي الأميركي يتوقع رفع الفائدة نصف نقطة مئوية في يونيو ويوليو

وكانت بورصة وول ستريت، أغلقت على هبوط حاد، أمس الأربعاء، حيث هوت كل المؤشرات بنسب اقتربت من 5%، وخسرت تارغت حوالي ربع القيمة السوقية لأسهمها، وهو ما يبرز القلق بشأن الاقتصاد الأميركي بعد أن أصبحت شركات التجزئة أحدث ضحية لقفزات الأسعار.

وسجل "ستاندرد آند بورز" 500 القياسي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ يونيو 2020، وفقا لـ"رويترز".

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