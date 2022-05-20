بورصة لندن: التحول إلى الاقتصاد الخالي من الكربون يحتاج تمويلا ضخما

تستضيف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII Institute، في لندن، قمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الشاملة في الأسواق الناشئة.

ويشارك في القمة عدد من المسؤولين ورؤساء البنوك الاستثمارية من بينهم، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك.

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وفي تصريحات خلال إحدى جلسات القمة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، ديفيد شويمر ، إن التحول إلى الاقتصاد الخالي من الكربون يتطلب تمويلا ضخما.

وأضاف أن "هناك حاجة كبيرة لتريليونات من الأموال لتأمين التحول من الاقتصاد الكربوني إلى الاقتصاد الخالي من انبعاثات الكربون، وهنا يبرز دورنا في قيادة هذا التحول، فنحن نلعب دور الوسطاء، لذلك نمضي الكثير من الوقت مع مصدري السندات الذين يتوجب عليهم التكيف مع المتغيرات".

وتابع شويمر: "نحن نعمل على مساعدتهم ليدركوا أن تطلعاتهم لتحقيق الاستدامة لديها أثر كبير على تكلفة التمويل".

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، نويل كوين، إبى أن البنك يهدف أن يكون في الريادة في ما يخص تمويل تطوير القاعدة الصناعية لتصبح منخفضة الكربون وأكثر استدامة بيئيا.

وقال: "نقوم اليوم بتمويل القاعدة الصناعية، قمنا بتوفير التمويل لقاعدة التصنيع في آسيا، كما قمنا بتمويل قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، ونهدف اليوم لمساعدة قاعدة التصنيع للانتقال إلى الثورة القادمة".

وأضاف كوين: "نود أن نكون في الريادة في ما يخص تمويل تطوير القاعدة الصناعية لتصبح منخفضة الكربون وأكثر استدامة بيئيا".

وقالت مراسلة "العربية" من لندن، كارينا كامل، إن هناك إعلانا مرتقبا حول إطار عمل جديد وشامل لتقييم الاستثمارات البيئية والاجتماعية، والحوكمة في هذه الاستثمارات.

وأضافت كامل، أن الهدف الرئيسي للقمة، هو تسريع وتنويع مبادرات الاستدامة في المناطق عالية النمو.

وأشارت إلى أن قيمة الاستثمارات البيئية والاجتماعية مرشحة للارتفاع لتصل إلى 53 تريليون دولار بحلول العام 2025.