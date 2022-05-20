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في خطوة مفاجئة.. الصين تخفض الفائدة على القروض المدعومة برهون عقارية

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اقتصاد الصين

في خطوة مفاجئة.. الصين تخفض الفائدة على القروض المدعومة برهون عقارية

لدعم قطاع العقار المتعثر وإنعاش الاقتصاد بعد الإغلاقات الأخيرة

دبي - العربية.نت

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خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة لقروض الخمس سنوات التي تدعم الرهون العقارية، بهامش واسع وغير متوقع، وهو ثاني تخفيض للفائدة لهذه السنة، في وقت ثبّت الفائدة على قروض السنة الواحدة.

وتم تخفيض معدل فائدة قروض الخمس سنوات إلى 4.45% من 4.6%، وهو أكبر انخفاض منذ في عام 2019، حيث تهدف بكين من هذه الخطوة دعم قطاع العقار المتعثر وانعاش الاقتصاد بعد الإغلاقات الأخيرة.

في المقابل، تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لأجل عام واحد، دون تغيير عند 3.7%، وهو عكس توقعات السوق التي قدرت خفضاً بمقدار خمس الى 10 نقاط أساس.

يشار إلى أن هذه الأخبار لعبت دوراً في ارتفاع الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة.

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