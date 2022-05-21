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مقترح أوكراني بإبرام اتفاقية مع الحلفاء للحصول على تعويضات من روسيا

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زيلينسكي (فرانس برس)
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

مقترح أوكراني بإبرام اتفاقية مع الحلفاء للحصول على تعويضات من روسيا

زيلينسكي: روسيا تحاول تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية لأوكرانيا

دبي - العربية.نت

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اقترح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إبرام اتفاقية رسمية مع حلفاء بلاده للحصول على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت بها قواتها خلال الحرب.

وأوضح زيلينسكي، الذي يقول إن روسيا تحاول تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية لأوكرانيا، أن اتفاقية بهذا الشأن ستوضح أن الدول التي تخطط لأعمال عدوانية سيتعين عليها دفع ثمن أفعالها.

وقال في خطاب بالفيديو "ندعو الدول الشريكة للتوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف وإنشاء آلية تضمن حصول كل شخص عانى من الإجراءات الروسية على تعويض عن جميع الخسائر التي تكبدها"، وفق رويترز.

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وأضاف زيلينسكي أنه بموجب مثل هذه الاتفاقية، ستتم مصادرة الأموال والممتلكات الروسية في الدول الموقعة ثم توجيهها إلى صندوق خاص للتعويضات.

وتابع زيلينسكي: "سيكون ذلك عدلا. وستشعر روسيا بثقل كل صاروخ وكل قنبلة وكل قذيفة أطلقتها علينا".

وقالت كندا الشهر الماضي إنها ستغير قانون العقوبات لديها للسماح بإعادة توزيع الأصول الأجنبية المحجوزة والخاضعة للعقوبات كتعويض للضحايا أو للمساعدة في إعادة بناء دولة أجنبية من الحرب.

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