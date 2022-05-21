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بايدن: الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة أكبر من اقتصاد الصين لأول مرة منذ عقود

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جو بايدن (أرشيفية من فرانس برس)
جو بايدن
جو بايدن

بايدن: الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة أكبر من اقتصاد الصين لأول مرة منذ عقود

جاء ذلك خلال لقاء بايدن بنظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة أكبر من اقتصاد الصين لأول مرة منذ عقود، مؤكدا أن الاقتصاد في وضع جيد وسينمو بطريقة سريعة.

جاء ذلك خلال لقاء بايدن بنظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم السبت، في سيول للبحث في التحالف العسكري الثنائي، في ظل مخاوف من استئناف كوريا الشمالية التجارب النووية المعلّقة منذ خمس سنوات.

وكان بنك غولدمان ساكس خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.4% للعام الحالي و1.6% في العام المقبل، وذلك انخفاضاً من 2.6% و2.2% على التوالي في توقعات سابقة.

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وتوقع فريق غولدمان الاقتصادي بقيادة يان هاتزيوس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.4% هذا العام، انخفاضاً من 2.6%. كما خفضت تقديراتها لعام 2023 إلى 1.6% من 2.2%.

ووصف التقرير هذا بأنه "تباطؤ النمو الضروري" للمساعدة في تهدئة نمو الأجور وتقليل التضخم مرة أخرى نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وبينما سيؤدي التباطؤ إلى زيادة البطالة، كان بنك غولدمان متفائلاً بإمكانية تجنب ارتفاع حاد في البطالة.

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