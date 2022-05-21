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مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش الأداء الربعي لميزانية السعودية

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من جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
من جلسة سابقة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
اقتصاد السعودية

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش الأداء الربعي لميزانية السعودية

المجلس اتخذ التوصيات اللازمة حيال كافة الموضوعات المطروحة

دبي - العربية.نت

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، والذي اطلّع خلاله على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي الربعي، وتضمن العرض أهم التطورات في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الدولي، والتوقعات المستقبلية، إضافة إلى المرئيات والتوصيات.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية حيال التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومؤخرا، كشفت أرقام الميزانية السعودية في الربع الأول من 2022، عن تحقيق فائض 57.5 مليار ريال مليار ريال.

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ويعتبر الفائض المحقق في الربع الأول من 2022، أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت الوزارة بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي منذ مطلع 2016، أي قبل نحو 6 سنوات.

يذكر أن الميزانية التقديرية العامة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، تتضمن فائضا يصل إلى نحو 90 مليار ريال.

كما استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، وقد اشتمل العرض على نظرة حيال مؤشرات الأداء، وحالة مبادرات الأجهزة العامة، ونتائج قياس موسم العمرة خلال شهر رمضان (1443هـ)، وأبرز التوصيات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وتابع المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لإدارة النفايات عن التحول في قطاع إدارة النفايات نحو تبني الاقتصاد الدائري، والتقرير الدوري المقدم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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