مصر تتوقع وصول إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار بالعام الحالي

توقع وزير المالية المصري محمد معيط أن تقترب إيرادات قناة السويس من 7 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2022.

وأضاف معيط في بيان، اليوم السبت، أن إيرادات السياحة من المتوقع أن تبلغ ما بين 10 ‭‬‬و12 مليار دولار بنهاية السنة المالية على الرغم من الأزمة الأوكرانية، وفق رويترز.

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وقناة السويس هي أسرع ممر ملاحي بين قارتي أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.

ومطلع مايو الحالي، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 629 مليون دولار في أبريل الماضي.

وأضاف ربيع أن إيرادات القناة في أبريل زادت 13.6% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار، وفق ما نقلته "رويترز".

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت أنها سترفع رسوم العبور لعدد من فئات السفن اعتبارا من اليوم الأول من مايو.

قالت إنها سترفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية المحملة إلى 15% فوق الرسوم العادية، بدلاً من 5% سابقا.

وسيستمر أيضا فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وقررت الهيئة أيضا رفع الرسوم الإضافية على ناقلات غاز البترول المسال المحملة وناقلات المواد الكيماوية والمواد السائلة الأخرى، إلى 20% من الرسوم العادية، بدلاً من 10% سابقا.

وسترتفع الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الصب الجاف المحملة إلى 10%، من 5% سابقا، بينما سيتعين على السفن الأخرى دفع رسوم إضافية بنسبة 14% بدلاً من 7% سابقا.