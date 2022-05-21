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مصر تشتري أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح المحلي

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قمح مصر مناسبة
الصورة من أحد حقول القمح المصري
اقتصاد مصر

مصر تشتري أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح المحلي

مصر تتوقع إنتاج 2.8 مليون طن من السكر هذا العام

القاهرة - رويترز

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قال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، عباس الشناوي، اليوم السبت إن مصر اشترت أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح المحلي حتى الآن.

وأضاف الشناوي أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهدف شراء ما بين 5 و6 ملايين طن من القمح المحلي، الذي يستمر حصاده في العادة حتى يوليو/تموز أو أغسطس/آب.

فيما قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4.1 شهر.

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في سياق آخر، قال رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية مصطفى عبد الجواد اليوم السبت إن مصر تتوقع إنتاج 2.8 مليون طن من السكر في العام الحالي مقارنة مع 3 ملايين طن العام الماضي.

وأكد عبد الجواد أن بلاده تتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ابتداء من العام المقبل.

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