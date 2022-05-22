السعودية.. تعاون بين وزارة "الرياضة" و"البلديات" لتحفيز الاستثمار

وقعت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للتعاون الاستثماري في القطاعين الرياضي والبلدي.

ووقّع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بجدة، مذكرة التفاهم، بحضور عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.

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وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء التعاون بين منظومتي الاستثمار في القطاعين الرياضي والبلدي بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتحسين البيئة الاستثمارية، إلى جانب جذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مما يساعد في رفع جودة الحياة في مدن المملكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف المذكرة إلى تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، عبر تمكين الوزارة من طرح فرصها الاستثمارية عن طريق بوابة "فرص" من خلال رحلة مؤتمتة بالكامل وإجراءات ميسرة بما يمكن من توسيع قاعدة المتنافسين ورفع مستوى الشفافية، وتسهيل رحلة المستثمر للوصول للفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من خلال بوابة موحدة.