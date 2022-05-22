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اليوم فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية في السعودية.. وفق هذه الشروط

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عمالة منزلية في السعودية
عمالة منزلية في السعودية
اقتصاد السعودية

اليوم فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية في السعودية.. وفق هذه الشروط

بقيمة 9600 ريال لكل عامل إضافي سنوياً

دبي - العربية.نت

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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، تطبيق المرحلة الأولى من فرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، اليوم الأحد الموافق 21 من شهر شوال 1443هـ.

وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين أربعة للسعودي الفرد، واثنين للمقيم.

وتبلغ القيمة المالية للمقابل المالي 9600 ريال لكل عامل إضافي سنويا، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به، مثل حالات الرعاية الطبية، وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.

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وستكون المرحلة الثانية بدءا من تاريخ 21 شوال 1444هـ، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية، التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم.

كانت بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، قد أظهرت أن عدد الأشخاص الذين لديهم 5 أفراد من العمالة المنزلية فأكثر بلغ نحو 70 ألف شخص.

ويستثني القرار من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسوح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.

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