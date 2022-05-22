"الزكاة" السعودية تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أبريل

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، اليوم الأحد، المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أبريل، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو الجاري.

وحثت "الزكاة والضريبة والجمارك"، وفقاً لبيان لها، المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

مادة اعلانية

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.