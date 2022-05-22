اقتصاد عمان
سلطنة عمان ترفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا
رفع جميع التدابير الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، رفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا.
وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.
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وقال التلفزيون العماني إن اللجنة دعت إلى الالتزام بحالة الإصابة بحمى أو أي أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.
وأضاف أن اللجنة أكدت أيضا على أهمية تلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد للفيروس.
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