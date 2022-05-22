"هدف" يتوسع في دعمه لمشروع البحر الأحمر بإبرام اتفاقية تدريب وتوظيف الدفعة الثانية 

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وشركة البحر الأحمر للتطوير، الاتفاقية الثانية لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بالتوظيف لألف مستفيد ومستفيدة في مجالات الضيافة، والأمن السياحي، وتقنية المعلومات، وذلك لمدة 18 شهرا للتدريب الأكاديمي، على أن يتم توظيفهم في مشروع البحر الأحمر بعد إتمام فترة التدريب.

ويأتي ذلك مكملاً للدفعة الأولى، والتي شملت 500 مستفيد ومستفيدة في مجالات تشغيل المطارات والضيافة والصيانة؛ والذين لا يزالون حالياً في مرحلة التدريب.

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ووقع اتفاقية الدعم للدفعة الثانية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو.

وحدد الطرفين مدة تنفيذ البرنامج التدريبي بـ 30 شهراً ويشمل، برنامج تأسيسي يركز على تطوير اللغة الإنجليزية بحد أقصى 6 أشهر بناء على نتائج تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لكل متدرب، و 18 شهراً تدريب أكاديمي، و 6 أشهر تدريب على رأس العمل.

وبموجب اتفاقية الدعم، يشارك "هدف" في دفع تكاليف التدريب الأكاديمي والمكافآت للـمستفيدين، في حين سيتعين على شركة البحر الأحمر الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي بما يضمن جودته وتحقيق أهدافه المرتبطة بالتوظيف وتسهيل إجراءات الصندوق لتنفيذ عملية متابعة التدريب والزيارات الميدانية للوحدات التدريبية.

وأكد مدير عام الصندوق؛ حرص "هدف" على تنمية وتطوير الكوادر الوطنية البشرية في مختلف المجالات والأنشطة التي يطلبها سوق العمل؛ لاسميا في المجالات والتخصصات التي تتواكب مع أهداف ومشاريع رؤية المملكة 2030؛ وذلك بالتعاون والشراكة الفعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد الجعويني حرص الصندوق على دعم وتمكين الكوادر البشرية الوطنية للمساهمة في المشاريع التنموية من خلال برامج الصندوق المصممة لتلبية احتياجات القطاعات من دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى البشرية.