ارتفاع أرباح "الحسن شاكر" 48% إلى 14.8 مليون ريال في الربع الأول 

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 48% إلى 14.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح قدرها 9.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود لارتفاع الإيرادات بنسبة 11%، وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 34.7% على أساس فترة الربع الأول في عام 2022، ليصل إلى 77.6 مليون ريال من 57.6 مليون ريال في العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات.

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كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 29.1%، وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 31%.