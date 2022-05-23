ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا بأكثر من التوقعات

ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا في مايو الحالي ليسجل 93 نقطة متجاوزا التوقعات عند 91.4.

من جهته أكد معهد إيفو الذي يصدر الدراسة الشهرية لمؤشر ثقة الأعمال، أن الاقتصاد الألماني لا يظهر إشارات بحدوث ركود في الوقت الحالي.

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وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد أظهر متانته.

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار في بداية تداولات الأسبوع بعد صدور هذه البيانات.