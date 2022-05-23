البحرين: عجز الموازنة في النصف الأول من 2022 سيكون أقل كثيرا من المتوقع

قال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، اليوم الاثنين، إن بلاده تتوقع انخفاضا كبيرا في العجز بالموازنة العامة للنصف الأول من 2022، بسبب ارتفاع أسعار النفط.

ولم يقدم الشيخ سلمان، الذي كان يتحدث في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، توقعات محددة لعجز الموازنة، لكنه قال إن سعر النفط المفترض في الموازنة يبلغ 60 دولارا للبرميل.

مادة اعلانية

كانت بيانات رسمية لوزارة المالية في البحرين قد كشفت أن عجز الميزانية انخفض بنسبة 35%، في عام 2021 ليصل إلى 1.08 مليار دينار (2.87 مليار دولار) مقابل 1.67 مليار دينار في 2020.

وأظهرت البيانات كذلك أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 2.56 مليار دينار (6.79 مليار دولار) مقارنة مع 2.08 مليار دينار في 2020، بينما بلغ إجمالي المصروفات العامة 3.64 مليار دينار (9.66 مليار دولار) في 2021 مقارنة مع 3.75 مليار دينار في العام السابق.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن النتائج المالية الأولية التي تم تحقيقها خلال عام 2021، كشفت محافظة البحرين على التزاماتها بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تهدف إلى الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ أهداف برنامج التوازن المالي.

ورغم انخفاض المصروفات المتكررة بنسبة 4% في عام 2021 إلا أن الحكومة زادت مصروفات المشاريع بنسبة 9% لما لها من أهمية في دعم الاقتصاد.