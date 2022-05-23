التجارة السعودية تستدعي هذه السيارات بسبب خلل فني
التجارة تستدعي 2945 سيارة مرسيدس
أعلنت وزارة التجارة السعودية، عن استدعاء 2945 سيارة مرسيدس بسبب وجود أعطال فنية بها، قد تؤدي إلى حدوث إصابات.
وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، أنه تم استدعاء 676 مركبة من طراز مرسيدس سي كلاس/إي كلاس موديل أعوام 2011 و2016، نظرا لخلل فني.
وذكرت أن هناك خللا فنيا بهذه الموديلات في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية مما يزيد من خطر حدوث إصابات حال وقوع حادث.
كما قررت الوزارة استدعاء 2269 سيارة طراز مرسيدس"ML Class / R Class / GL Class" موديل أعوام 2005 و2013 لاحتمالية حدوث تآكل في وحدة معزز الفرامل مع مرور الوقت قد يؤدي إلى انخفاض أداء الفرامل أو تعطلها مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وبينت أن عدد السيارات التي سيتم استدعائها من فئة مرسيدس إي كلاس يصل إلى 414 سيارة، فيما يبلغ عدد السيارات فئة مرسيدس سي كلاس يبلغ 262 سيارات.
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