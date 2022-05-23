دولة خليجية تشكل لجنة للأمن الغذائي في ظل ارتفاع الأسعار عالميا

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة وزارية تسمى "لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي" للنظر في كافة الأمور المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.

وقال وزير التجارة الكويتي فهد الشريعان في تصريح صحافي إن الكويت تستورد نحو 95% من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار ناجم عن عوامل خارجية وليست داخلية، لكن الدولة تضع موضوع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها.

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وطبقا لبيان مجلس الوزراء فإن اللجنة الوزارية يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتضم وزراء التجارة والصناعة والمالية والبلدية والشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والكهرباء والماء.

ومن مهام اللجنة بحث المقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في سبيل تأمين وتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي في البلاد والإشراف على متابعة جهود الجهات الحكومية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي.

وتضم المهام أيضا وضع الركائز الأساسية لتطوير وتوحيد جهود المحافظة على الأمن القومي، ولاسيما المتعلق بالماء والغذاء، وبحث سبل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي.