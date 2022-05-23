إنفستكورب: أسعار النفط ليست وحدها وراء الانتعاش الاقتصادي بالخليج

أعرب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إنفستكورب، محمد العارضي، عن ثقته بالاقتصاد في الخليج وتفاؤله للفترة القادمة، مؤكدا مواصلة ضخ رؤوس الأموال في المنطقة.

وقال العارضي في الجلسة الحوارية التي أدارتها الزميلة نادين هاني خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن "كل مستثمر في العالم ينظر إلى الخليج الآن، وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط كذلك، على أنها تعيش السيناريو المثالي خاصة فيما يتعلق بالتضخم".

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وأضاف العارضي: "نحن في قطاع الاستثمار.. إذا كان بإمكانك رفع الأسعار وتوسيع الأحجام من دون ارتفاع التكاليف فهذه هي الجنة للجميع".

وأشار إلى أن هذا ما تعيشه دول الخليج حاليا، مضيفا: "لا أعتقد أن ذلك فقط بسبب أسعار النفط وإنما بفضل الرؤى القوية والإصلاحات الجيدة التي تعيد الخليج إلى فترة النمو ما قبل كورونا".

وأفاد: "نحن متفائلون كثيرا ونستثمر رؤوس الأموال في الخليج".