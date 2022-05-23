بايدن: النمو الأميركي يتفوق على الصيني للمرة الأولى منذ 40 عاماً

استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن وقوع اقتصاد بلاده في الركود، وقال إن الاقتصاد الأميركي ينمو أسرع من الاقتصاد الصيني للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

جاء حديث بايدن من اليابان، حيث يقوم بزيارة رسمية أطلق خلالها شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة ليس من بينها الصين.

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ولا يُعد الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ اتفاقية تجارة حرة، غير أنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية أبرزها الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة.

كان بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.4% للعام الحالي و1.6% في العام المقبل، وذلك انخفاضاً من 2.6% و2.2% على التوالي في توقعات سابقة.

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة البنك، لويد بلانكفين، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تستعد للركود، حيث إن هناك مسارا ضيقا لتجنّبه.

وأضاف: "هناك مخاطر عالية جداً إذا لم تستعد الشركات والمستهلكون لذلك".