.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بايدن: النمو الأميركي يتفوق على الصيني للمرة الأولى منذ 40 عاماً

  • الخط
اقتصاد أميركا

بايدن: النمو الأميركي يتفوق على الصيني للمرة الأولى منذ 40 عاماً

يستبعد وقوع اقتصاد أميركا في الركود

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن وقوع اقتصاد بلاده في الركود، وقال إن الاقتصاد الأميركي ينمو أسرع من الاقتصاد الصيني للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

جاء حديث بايدن من اليابان، حيث يقوم بزيارة رسمية أطلق خلالها شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة ليس من بينها الصين.

ولا يُعد الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ اتفاقية تجارة حرة، غير أنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية أبرزها الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة.

نقص حليب الأطفال في أميركا.. كيف بدأت الأزمة؟ قصص اقتصادية اقتصاد أميركا نقص حليب الأطفال في أميركا.. كيف بدأت الأزمة؟

كان بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.4% للعام الحالي و1.6% في العام المقبل، وذلك انخفاضاً من 2.6% و2.2% على التوالي في توقعات سابقة.

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة البنك، لويد بلانكفين، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تستعد للركود، حيث إن هناك مسارا ضيقا لتجنّبه.

وأضاف: "هناك مخاطر عالية جداً إذا لم تستعد الشركات والمستهلكون لذلك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يتعرض السودان لكارثة غذائية في 2022؟ هل يتعرض السودان لكارثة غذائية في 2022؟
اكتشف المزيد